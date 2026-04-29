Tuja scena

Dirigent Zubin Mehta slavi 90 let

Mumbai, 29. 04. 2026 18.58

Avtor:
E.K. STA
Zubin Mehta

Eden najuglednejših dirigentov današnjega časa Zubin Mehta danes praznuje 90 let. Vsestranski umetnik je še vedno glasbeno dejaven. V Sloveniji je nazadnje dirigiral pred dvema letoma v okviru Ljubljana festivala. Leta 2019 je prejel slovensko državno odlikovanje zlati red za zasluge.

Maestro Zubin Mehta se je rodil na današnji dan, 29. aprila 1936, v glasbeni družini v indijski finančni metropoli Mumbai. Njegov oče je v tem mestu ustanovil simfonični orkester, pri katerem je Mehta pridobil svojo zgodnjo glasbeno izobrazbo. Prve korake v glasbo je naredil s klavirjem in violino. Ko je bil star 18 let, se je vpisal na Dunajsko državno glasbeno akademijo, kjer je po treh letih diplomiral kot dirigent.

Zubin Mehta
Zubin Mehta
FOTO: Profimedia

Vzpon njegove kariere je bil bliskovit. Že pri 23 letih je dirigiral tako Dunajski kot Berlinski filharmoniji, pri 26 letih pa je postal najmlajši stalni dirigent filharmoničnega orkestra iz Los Angelesa. Hkrati je bil glavni dirigent simfoničnega orkestra iz Montreala.

Med letoma 1978 in 1991 je bil šef dirigent Newyorških filharmonikov ter med letoma 1998 in 2006 generalni glasbeni direktor Bavarske državne opere v Münchnu. Izraelska filharmonija pa ga je za dosmrtnega glasbenega direktorja imenovala leta 1981.

