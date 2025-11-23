Svetli način
Dirka formule 1 v Las Vegasu privabila številne zvezde

Las Vegas, 23. 11. 2025 13.30

R. M.
Dirka formule 1 v Las Vegasu je s svojim spektaklom privabila številne svetovne zvezdnike – od igralcev, pevcev, didžeja, pa tudi kuharja. Poglejte, kdo vse si je od blizu ogledal dirko.

Prenos tekem Formule 1 se s prihodnjim letom ponovno vrača na POP TV!

Vozniki formule 1 so se ta konec tedna pomerili v Las Vegasu. Dirka, na kateri je slavil Max Verstappen, pa je v 'mesto greha' privabila številne svetovne zvezdnike in zvezdnice.

Od blizu sta si tekmo ogledala pevka Beyonce in njen mož Jay-Z. Pevka je za to priložnost oblekla športni kombinezon z globokim izrezom. Na dogodku se je Beyonce srečala z britanskim dirkačem Lewisom Hamiltonom in z njim naredila krog po dirkališču.

Poleg omenjenih dveh zvezdnikov so kamere na dogodku ujele tudi igralca Bena Afflecka, didžeja Steva Aokija, chefa Gordona Ramseyja ter igralski par Michaela Douglasa in Catherine Zeta-Jones.

Vsi ljubitelji in ljubiteljice formule 1 boste od prihodnje sezone dalje tekme lahko znova spremljali na POP TV. Pro Plus je namreč pridobil ekskluzivne pravice za prenos vseh dirk formule 1 za naslednje tri sezone, in sicer v letih 2026, 2027 in 2028.

