Tuja scena

Dirkač formule 1 v razmerju z manekenko iz oglasa z Messijem

Miami, 13. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Njuna zveza je ves čas pod drobnogledom javnosti.

V zadnjih tednih je svetovno javnost preplavila novica o novi romanci v karavani formule 1. Kanadski dirkač Lance Stroll, ki je nedavno končal dolgoletno razmerje, je znova zaljubljen, njegova nova izbranka pa ima izjemno zanimivo zgodovino. Izraelska manekenka ni le dekle, ki je služilo vojaški rok, temveč je nastopila tudi v oglasu z Messijem.

Lance Stroll, voznik ekipe Aston Martin, je po poročanju številnih medijev srečo našel v objemu 23-letne izraelske manekenke Yael Shelbia. Čeprav se 27-letnik, ki tekmuje za ekipo, katere lastnik je njegov oče, v zadnjem obdobju sooča s številnimi kritikami glede svojih predstav na stezi, se zdi, da je v njegovem zasebnem življenju precej bolj pestro.

Lance Stroll in Yael Shelbia sta nov zvezdniški par.
Lance Stroll in Yael Shelbia sta nov zvezdniški par.
FOTO: Profimedia

Njuna zveza je pod drobnogled postavila predvsem Izraelko, katere življenjska pot je vse prej kot običajna za svet mode. Njena kariera se je začela povsem nepričakovano, ko so ji prijatelji pri šestnajstih letih brez njene privolitve ustvarili profil na družbenem omrežju Instagram. Tam so jo opazili fotografi in pot v svet blišča je bila hitro tlakovana. Njena profesionalna pot jo je vodila do sodelovanja z najmočnejšimi kozmetičnimi blagovnimi znamkami, med katerimi izstopajo linije Kim Kardashian in Kylie Jenner.

Poseben mejnik v njeni karieri predstavlja nastop v oglaševalski kampanji s slovitim nogometašem Lionelom Messijem, kar ji je prineslo neposredno globalno prepoznavnost. Njena estetska privlačnost in karizmatična osebnost sta jo popeljali do točke, kjer jo danes na omrežju Instagram spremlja več kot 1,4 milijona sledilcev.

Zvezdnica je v izraelskih zračnih silah služila tudi obvezen vojaški rok, njene judovske korenine pa so poleg sodelovanja v vojski pogosto glaven vzvod negativnih kritik, s katerimi se srečuje, odkar je postala bolj prepoznavna.

Njuna zveza je ves čas pod drobnogledom javnosti.
Njuna zveza je ves čas pod drobnogledom javnosti.
FOTO: Profimedia

Preden se je zapletla z dirkačem formule 1, je bila 23-letnica tri leta v zvezi z Brandonom Korffom, vnukom preminulega medijskega mogotca Sumnerja Redstonea. Njeno zasebno življenje je bilo vedno pod drobnogledom, saj se je kratek čas družila tudi z izraelskim pevcem Omerjem Adamom. Dirkaški zvezdnik je bil pred manekenko v dolgoletnem razmerju z italijansko manekenko Sarah Pagliaroli.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Lance Stroll Yael Shelbia Formula 1 Aston Martin izraelska manekenka Lionel Messi vojaški rok

