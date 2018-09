Dirkač Lewis Hamilton potrdil ljubezensko razmerje?

33-letni Lewis Hamilton se je v preteklosti videval z lepoticami, kot so Sofia Richie, Winnie Harlow, Rita Ora, Rihanna in Nicole Scherzinger, s katero je bil v zvezi kar sedem let. Zdaj pa je videti, da se je ogrel za še eno pevko, in sicer 35-letno raperko Nicki Minaj.

Prejšnji teden sta se zvezdnika skupaj pojavila na tednu mode v New Yorku, zdaj pa sta skupaj odpotovala v Dubaj, njune dogodivščine v puščavi pa objavila tudi na Instagramu. In to je za mnoge dokaz, da je med njima več kot samo prijateljstvo – z objavo fotografij naj bi po mnenju mnogih priznala romanco.

"Ker je vse še zelo sveže, Nicki o tem ne želi govoriti. Privlačnost je bila močna že, ko sta se prvič dobila, toda v zvezo ne želita hiteti, pred tem bi se rada dobro spoznala," je tujim medijem zaupal vir blizu zvezdnice. Dodal je še, da je Nicki navdušena nad njegovim prikupnim naglasom, velik plus je tudi njegova samozavest ter njegov uspeh, a to ni dovolj za resno zvezo: "Za zdaj sta samo prijatelja s posebnimi privilegiji, čas pa bo pokazal svoje."