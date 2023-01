Dirkač Lewis Hamilton za rojstni dan odpotoval na Antarktiko

V video posnetku se Hamilton sprehaja po snegu, svojim sledilcem pa razkazuje dih jemajočo pokrajino. "Poglejte ta razgled. Res sem hvaležen, tole pa je lep način, kako pričeti leto. Najlepši kraj, kar sem jih v svojem življenju videl," je povedal.

Na fotografijah športnik nosi oranžno zimsko jakno, ki jo je kombiniral s črnimi hlačami in zimskimi škornji, ob njih pa pripisal: "Še eno potovanje okoli sonca." V komentarjih so mu za rojstni dan čestitali številni zvezdniški prijatelji, med katerimi so bili tudi resničnostna zvezdnica Kris Jenner, glasbenik Diplo in modni oblikovalec Tommy Hilfiger.