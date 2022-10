Dirkač Mark Webber na obisku v Sloveniji uspešno prestal jezikovni izziv

Nekdanji dirkač Formule 1, Mark Webber, je bil v Sloveniji že drugič, a čeprav mu naše majhne dežele še ni uspelo dodobra spoznati, si je vzel nekaj časa za klepet z našo ekipo, v pogovoru pa je spregovoril o snemanju filma s Tomom Cruisom, priznal, da je občutek zmage na dirki podoben lepim trenutkom v življenju, a se ga le stežka primerja s katerim koli drugim občutkom v življenju. Voznik je povedal tudi, da čas zelo rad preživlja v družbi svojih prijateljev in družine, s katero se rad odpravi tudi na potovanja.

Svoje športne dosežke in občutke, ki jih je doživljal tekom kariere, je opisal v biografski knjigi, ki nosi naslov Aussie Grit: My Formula One Journey, že iz naslova pa je razvidno, da Avstralec ni človek, ki bi obupal. Kot je priznal med pogovorom, se je ves čas kariere zelo trudil in razvijal svoje sposobnosti, ki so ga pripeljale do zmage na dirkah, še posebej začetki pa so bili zelo težavni in zahtevni.

In kako se spoprijema s porazi? Kot pravi Webber, se ni nikoli smilil sam sebi, temveč se je spoprijel s situacijo in se v življenju vedno pomikal naprej. Dodal je, da je pomembna tudi perspektiva, zato je pomembno ustvarjati lastne priložnosti za stvari, ki človeka ženejo naprej.

Kljub temu, da ne tekmuje več, je še zmeraj zelo zaposlen, a ob vseh obveznostih še zmeraj najde čas za zabavo in sprostitev. Tega najraje preživlja v ozkem krogu prijateljev in družine in, kot je dejal: "Ne potrebujemo tisoče ljudi okoli sebe, da najdemo srečo." Sreča se zmeraj skriva v preprostih stvareh, je prepričan, ob tem pa dodaja, da ne smemo pozabiti niti na spontanost, zaradi katere bomo doživeli najboljše trenutke v življenju.

Kako pa se znajde v jezikovnih izzivih? Kot kaže, precej dobro, saj je, kljub temu, da ni velik ljubitelj gob, uspešno prebral imena treh, in to v slovenščini.