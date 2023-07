Dirkač razreda motoGP do oltarja na invalidskem vozičku

Nesrečni dirkač pa se do oltarja s svojo izbranko sicer ni sprehodil, saj si je pretekli mesec ob padcu na dirki v Mugellu zlomil nogo. Pri obredu si je zato pomagal z invalidskim vozičkom. In čeprav pravijo, da se do poroke vse rane zacelijo, se pri Špancu to ni zgodilo. Rins pa kljub temu ni odpovedal poroke in se je ves dan zabaval s svojo novopečeno ženo Alexandro Urbi, s katero sta tudi starša sinu Lucasu.