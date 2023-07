Dirkač razreda MotoGP drugič postal očka

Po objavi so se v komentarjih zvrstile številne čestitke in besede dobrodošlice dirkačev karavane MotoGP. Med drugim so prijatelju iz dirkaških garaž čestitali Luca Marini, Aleix Espargaro, Jorge Martin, Hafizh Syahrin, Jorge Navaro in številni drugi. 28-letnik je sicer eden tistih, ki nima težav s tem, da svoje zasebno življenje deli z javnostjo. Zelo rad objavlja tako svojo partnerico kot tudi hčerko, prav s pomočjo družbenih omrežij pa sta z Raquel marca razkrila, da pričakujeta še enega otroka. Za enako potezo sta se odločila že ob njeni prvi nosečnosti.