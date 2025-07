Dirkači prvenstva MotoGP uživajo na težko prigaranem dopustu

Dirkači najpriljubljenejšega motociklističnega prvenstva MotoGP so si po naporni sezoni privoščili zaslužen oddih. Mnogi od njih so se odločili za počitnice ob morju, kjer uživajo na prestižnih jahtah in v vilah z bazeni. Športniki dopust preživljajo aktivno, formo vzdržujejo s kolesarjenjem in vodnimi športi. Baterije za prihajajoče izzive si med drugimi trenutno polnijo Fabio Quartararo, Marc Marquez in Jorge Martin.