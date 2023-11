Disciplinirana Victoria Beckham: avokado v vsakem obroku in jutranji trening

Victoria Beckham že od nekdaj slovi po svoji izjemni lepoti, za fizično kondicijo pa se mora pri skoraj petdesetih letih vseeno nekoliko bolj potruditi kot pri dvajsetih. Zvezdnica ima številne lepotne rituale, od katerih ne odstopa. In ne, to niso kakšna estetska dopolnila ali čudežne kreme, podjetnica namreč stavi na prehrano in gibanje.

Victoria Beckham je nekdanja pevka, podjetnica, žena in mama štirih otrok, ki si v življenju zna vzeti tudi čas zase. Še posebej disciplinirana je pri svojih navadah, ki se jim lahko zahvali, da je zdrava in videti mladostno, s svojo lepoto pa še danes navdušuje številne oboževalce, ki jo spremljajo že več kot dvajset let.

Victoria Beckham je razkrila, da je zelo disciplinirana ženska.

49-letna zvezdnica pa očitno ne verjame v čudežne kreme in estetske popravke, saj je izjemno dosledna pri prehrani in gibanju, s čimer ostaja v vrhunski formi. In kaj je njena skrivnost? "Jutro začnem s tremi žlicami jabolčnega kisa. Verjamem, da pomagajo pri čiščenju telesa in spodbujajo presnovo," je za Net-A-Porter razkrila Victoria in dodala: "Po kisu spijem skodelico tople vode z limono in nekaj kav."

Za ženo nekdanjega nogometaša Davida Beckhama se je dolgo govorilo, da že 25 let vsak dan jé isti obrok, a sama tega ni nikoli potrdila. Priznala je sicer, da ima izjemno rada sadje in smoothije. "Moj najljubši je sestavljen iz jabolk, kivija, limone, špinače, brokolija in chia semen. Rada imam tudi sadje, vendar ga ne jem preveč, saj me včasih napihne," je povedala.

David in Victoria sta velika gurmana, pogosto si namreč privoščita večerjo v restavraciji.

Kot je pred leti povedal njen mož, ima najraje ribe na žaru in dušeno zelenjavo, obstaja pa še eno živilo, ki ga vključi praktično v vsak obrok v dnevu. "Pojem tri do štiri avokade na dan," je razkrila že leta 2019 za The Telegraph in dodala, da je ta zaslužen tudi za sijaj in zdravje njene kože. Namesto mesa ima najraje morske sadeže in ribe, ena njenih najljubših jedi pa so gamberi s tekilo in limeto. Za večerjo si rada izbere morske specialitete. Med njenimi najljubšimi jedmi so tudi špageti, a to ne klasični, testeninski. "Nadomestim jih z zdravo alternativo, to so bučke. Najraje jim dodam gambere in drugo zelenjavo," je povedala zvezdnica, ki sicer slovi kot gurmanka, saj si z možem rada privoščita večerje v restavracijah, kjer pa se kulinarični ponudbi prilagodi.

A tudi ona je samo človek, zato si občasno dovoli grešiti. "Sem izjemno disciplinirana pri prehrani, a vseeno si kdaj pa kdaj privoščim tudi kakšen priboljšek, nekaj kozarcev rdečega vina, rada pa imam tudi tekilo," je še priznala.