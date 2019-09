Disko diva Gloria Gaynor praznuje 70 let

Njeno petje je prvi opazil sosed, ki je v njem prepoznal potencial za dobro vokalistko. Povabil jo je, naj se mu pridruži na odru, svojo kariero je tako začela z lokalnim bendom v New Jerseyju. Nekaj let se je skozi življenje težko prebijala, po treh avdicijah pa je podpisala pogodbo z založbo Columbia, pri kateri je leta 1975 posnela prvi album Never Can Say Goodbye z istoimensko disko uspešnico, ki so ji sledile še druge.

Med svetovne zvezde jo je izstrelila plošča Love Tracks s skladbo I Will Survive. Pesem, ki je nemudoma postala uspešnica. Prevedli so jo v več kot 20 jezikov in prodali 14 milijonov plošč. Leta 1980 je pevka dobila edino glasbeno nagrado grammy, ki so jo kdajkoli podelili za disko uspešnico.