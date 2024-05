Diskvalificirani Nizozemec po Evroviziji prekinil molk

Posnetki njegovega poskočnega nastopa na festivalu Freshtival v nizozemskem mestu Enschede so hitro preplavili TikTok, na njih pa je moč videti navdušeno množico, ki je na ves glas prepevala pesem Europapa , s katero je glasbenik zastopal svojo domovino.

"Ljubezen vedno zmaga," je več kot milijonu Instagram sledilcev sporočil Joost Klein , nizozemski glasbenik, ki je bil diskvalificiran na letošnji Evroviziji. Klein je prvič po burnem razpletu na največjem glasbenem dogodku stopil na oder in zabaval množice na domačem glasbenem festivalu ter kar med nastopom v roke vzel svoj mobilni telefon in pred zbrano množico molk prekinil še na Instagramu.

Joostova diskvalifikacija sicer še vedno odmeva med evrovizijskimi navdušenci. Po tem ko je Evropska radiodifuzna zveza sporočila, da zaradi kršenja pravil tekmovanja in neprimernega vedenja glasbenika ne bo v velikem finalu, so se na spletu začele širiti teorije o domnevnih vzrokih. Nizozemska nacionalna televizija Avrotros je zato v izjavi pojasnila podrobnosti neljubega dogodka, ki se je odvil po glasbenikovem polfinalnem nastopu. Zapisali so, da je Joosta po prihodu z odra ena izmed snemalk snemala proti njegovi volji.