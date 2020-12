Disleksija Jessice Simpson pri izdaji zvočne knjige ni ovirala

"Apple books, hvala, ker ste prepoznali potencial in spoštovali mojo zgodbo. Spreminjanje mojih strahov v modrost je bilo veliko duševno potovanje. To izkušnjo cenim iz dna svojega srca," je zapisala ob objavi na Instagramu.

V svoji knjigi, ki je izšla v začetku leta, je Simpsonova delila več podrobnosti o svojem življenju. Pisala je o preteklih odnosih, podrobno je opisala svojo pot do streznitve in se spominjala otroštva, ko jo je zlorabljal družinski prijatelj.

Mama treh otrok v zapisu nato spregovori o disleksiji: "Dejstvo je, da sem dislektična, in prvič sem brez zadržkov brala na glas. To sem storila za poslušalce, za svojo družino in predvsem zase."

O svoji knjigi je sicer že večkrat spregovorila – v intervjuju za The View je dejala: "Moja slava se je začela z resničnostno serijo in tako me je spoznala večina ljudi. Zdaj pa sem se počutila, kot da je prišel čas, da zares spoznam sama sebe. Ustvarjanje zvočne knjige je bilo kot proces zdravljenja."

"Resnično se mi zdi, da sem na poti premagala veliko strahu in dvomov vase. V resnici so me moje besede navdihnile in mi dale pogum, da sem z vsemi delila, kakšen človek sem v resnici. Prestala sem toliko stvari, zato je to izjemno pomemben trenutek v mojem življenju."

Pri tem izjemnem projektu ji je celotna družina izrazila podporo, vključno z možem Ericom Johnsonom in otroki Maxwell Drew Johnson, Acem Knutom Johnsonom in Birdie Mae Johnson. "Izredno so ponosni name. In nič ni boljše kot to, da so tvoji otroci ponosni nate."