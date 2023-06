Disneyjev zvezdnik vstopa v pornografsko industrijo ne obžaluje

"To je super. Moje duševno zdravje je dobro in ne počutim se slabo. V resnici se počutim frajersko, kljub temu, da ljudje od mene na dnevni bazi zahtevajo stvari, ob katerih se počutim neprijetno, a sem v položaju, ko lahko to zavrnem in rečem, da bodo dobili, kar pač bodo dobili. Da bodo dobili to, kar sem pripravljen deliti s svetom. In to je sedaj kar precej."

"Sem Dan Benson in v seriji Čarovniki s trga Waverly sem igral Zeka Beakermana. Že dobro leto ustvarjam vsebine za odrasle in moja prva reakcija je zmedenost, saj sem pričakoval več negativnih reakcij. Namesto tega me ljudje podpirajo."

"Počutim se dobro in veselim se prihodnosti in svoje odločitve ne obžalujem," je dejal Benson in se vsem, ki ga na novi karierni tako ali drugače podpirajo, zahvalil. "Čudoviti ste in upam, da se kdaj v živo srečamo in objamemo."

Benson je bil del Disneyjeve družine med letoma 2007 in 2012, kjer je igral skupaj z imeni, kot sta Selena Gomez in Cole Sprouse. V pornografsko industrijo se je igralec "spotaknil in padel", potem ko je svoje fotografije poslal uporabnikom, ki so se pretvarjali, da so "neverjetno lepe ženske". "Izkazalo se je, da pošiljanje sporočil tem ženskam – za katere se je izkazalo, da niso, kdor so se predstavljale, da so – ni bila najboljša ideja, ker so gole fotografije objavile na spletu," je priznal.

Po "travmatični izkušnji", ko je svoje gole fotografije našel na spletu in mu jih ni uspelo odstraniti, se je odločil, da bo situacijo izkoristil v svoj prid. "Namesto da bi tem ljudem dovolil, da služijo na moji zasebnosti, sem se odločil, da bom na sebi služil sam. Neizmerno se zabavam. V industriji zabave za odrasle sem spoznal veliko odličnih ljudi in to mi je spremenilo življenje na bolje."