Disneyjeva zvezdnica bo prejela nagrado za režijo porno filma

Pred kratkim smo pisali o nekdanji Disneyjevi zvezdnici, danes 21-letni Belli Thorne , ki se je preizkusila tudi v režiserski vlogi. Sprejela je ponudbo s strani Pornhub in režirala film za odrasle z naslovomHim & Her. Njen prvenec je kritike tako navdušil, da bo Thornova za svoje delo tudi nagrajena.

Bella Thorne bo za režijo filma Him & Her prejela Pornhubovo nagrado Vision

Na letošnji drugi podelitvi Pornhub nagrad, ki bo potekala 11. oktobra, bo prejela nagrado Vision. Svoje zadovoljstvo ob tem je izrazila z besedami: ''Počaščena sem, ker bom prejela tovrstno nagrado. Navdušena sem, ker bo takšna različica lepote prikazana v drugačni luči. Od nekdaj sem želela razbijati tabuje o tem, kar je klasificirano kot lepo. Vesela sem, ker je moj film prepoznan kot lepo vizionarsko delo.'' Vodstvo največje spletne strani z brezplačno pornografsko vsebino je razkrilo delček 'filmske' zgodbe in povedalo, da gre za dogajanje med močnim 20-letnikom, ki na dekletovem telefonu naleti na nepričakovano sporočilo, dogajanje pa se nato razvije v razgret seksualen akt. Thornova je v zakulisju snemanja filma priznala, da je sprva nameravala posneti 'božično grozljivko', a si je nato premislila in posnela ''lep, eteričen film.''

O sodelovanju s Pornhubom je že na začetku dejala, da je srečna, ker so jo povabili zraven: "Zelo sem srečna, da se je Pornhub odločil zame ... O nečem podobnem sem razmišljala že dlje časa. Ljudje se mi zdijo nekako prestrašeni in v dvomih, ali bi naredili takšen film, ki govori o prevladi in podrejenosti med moškim in žensko ... ''