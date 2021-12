Disneyju bo prvič v zgodovini predsedovala ženska

Podjetje Walt Disney je prvič v zgodovini za predsednico upravnega odbora izvolilo žensko. Susan Arnold je bila 14 let članica Disneyjevega odbora, pred tem je delala kot izvršna direktorica v globalnem investicijskem podjetju Carlyle, vodilne vloge pa je imela tudi v nekaterih drugih večjih ameriških podjetjih, kot sta McDonalds in Procter and Gamble, navaja BBC .

Arnoldova bo na vodilnem položaju zamenjala Boba Igerja, ki je lani po 15 letih odstopil s položaja predsednika. V odstopni izjavi je o svoji naslednici dejal: "Susan je izjemno cenjena vodja. Vse odkar se je leta 2007 prvič pridružila upravi, so njene bogate izkušnje, neomajna integriteta in strokovna presoja za podjetje neprecenljivi." Prva ženska na čelu konglomerata je v izjavi za javnost zapisala, da se nove vloge in sodelovanja z izvršnim direktorjem Bobom Chapekom veseli.

Disney je s to potezo postalo še eno izmed večjih podjetjih, ki uvajajo spremembe v vodilnih strukturah, kjer mesti predsednika uprave in izvršilnega direktorja pripadata isti osebi. Pritisk strokovnjakov za upravljanje podjetij in vlagateljev, da podjetja ločijo oba ključna položaja, je namreč vedno večje.