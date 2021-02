Dita Von Teese o Marilynu Mansonu: V najinem zakonu ni bilo nasilja

Plesalka in modna oblikovalka, ki je bila med letoma 2005 in 2006 poročena z glasbenikom Marilynom Mansonom, je spregovorila o njunem zakonu in predvsem, če se lahko poistoveti z obtožbami, s katerimi se glasbenik trenutno sooča. Dita Von Teese pravi, da nasilja v njunem odnosu ni bilo.

"Še vedno procesiram informacije, ki so prišle v javnost v zvezi z Marilynom Mansonom. Vsem, ki so izrazili skrb zame, se zahvaljujem za prijaznost. Prosim vedite, da se podrobnosti, ki so prišle v javnost, ne morejo primerjati z mojo osebno izkušnjo sedemletnega razmerja. Če bi se, se decembra 2005 ne bi poročila z njim. Zapustila pa sem ga zaradi nezvestobe in odvisnosti od drog. Kakršnokoli nasilje nima kaj iskati v nobenem razmerju. Vse, ki ste nasilje občutili, pozivam, da sprejmete korake k ozdravitvi, da bi lahko ponovno zaživele. To je moja edina izjava o tej temi. Hvala, da spoštujete mojo željo," je zapis, ki ga je Dita Von Teese objavila na Instagramu.

Namreč Ditta je bila kar sedem let v razmerju z glasbenikom Marilynom Mansonom in od tega eno leto celo poročena. Kot je povedala z njim nima slabih izkušenj in do nje ni bil nasilen.

Zapis je objavila po tem, ko je Evan Rachel Wood prva spregovorila o nasilju, ki ga je izkusila z glasbenikom, ko je imela le 18 let. Kasneje pa so se javile še nekatere druge njegove partnerice, med drugim tudi igralka filmov za odrasleJenna Jameson. Rose McGowan pa je podprla vse, ki so o svoji izkušnji spregovorile in jim dala vedeti, da jim stoji ob strani. Svoje izkušnje z glasbenikom ni delila. Manson obtožbe kategorično zanika, je pa zaradi njih ostal brez založbe in brez dveh vlog v dveh televizijskih serijah, v katerih je sodeloval zadnje leto.

