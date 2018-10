Dita za 46. rojstni dan kot Marija Antoinetta

Seksi Dita Von Teeseje pretekli vikend upihnila 46 svečk. Za praznovanje si je omislila Fun’dos And Fondue zabavo v zasebni rezidenci Absolut ElyxJonasa Tahlina, v Los Angelesu.

Dita, ki ji je bila ekstravaganca vedno precej blizu, se je odela v moderno Marijo Antoinetto z razkošno obleko in belo veličastno lasuljo vred. Antoinetta je bila zadnja kraljica Francije pred francosko revolucijo.

Podobno so se opravili tudi nekateri gostje zabave, med njimi pa so bili tudiJeremy Scott, Ari Seth Cohen, Tony Medina, D’lish Catherine, George Kotsiopoulos, Gregory Arlt, Miranda Dickson, Bonnie Lindsey, Bea Akerlund, Markus Molinari, Tim Norwood, Lauren Parsekian inLinda Ramone.

Nekdanja žena Marilyna Mansona je pozirala kot najbolje zna, sicer pa je bila rojena v Rochesterju, v Michiganu, nato pa se je v času srednje šole preselila v Los Angeles. Ime Dita si je izbrala v čast igralke v nemih filmih Dite Parlo, sicer pa je že vsaj dve destletji kraljica pin-upa in striptiza. Igrala je tudi v nekaj filmih kot so Blooming Dahlia, Bound In StockingsinSmrt Salvadorja Dalija ter v nekaj videospotih.