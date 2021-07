Divja Natalia Oreiro navdušila z izrazito spremembo videza

Izrazita preobrazba Natalie Oreiro je posledica nove vloge, in sicer bo v prihajajoči seriji stopila v čevlje Eve Perón, nekdanje argentinske prve dame. Priljubljena igralka je znana po tem, da se vsaki svoji vlogi zelo preda in tudi tokrat ni niti za hip oklevala, da bi nosila lasuljo, ampak se je raje poslovila od svojih prepoznavnih temnih las in se prepustila strokovnjakom, ki so iz nje naredili zapeljivo blondinko. Nova pričeska ji po besedah oboževalcev na družbenih omrežjih zelo pristaja, na fotografijah pa izžareva prav posebno energijo, s katero sporoča, da se v svoji koži odlično počuti.

"Izbrana sem bila na avdiciji. Le malo ​​jih ima sposobnost mojstrsko upodobiti ta lik. V mojem primeru ni tako. Hvaležna sem, da so me izbrali za to, kar lahko storim. Igrati Evo je največji izziv v moji karieri," je v radijskem intervjuju marca tik pred začetkom snemanj povedala vzhičena Natalia. Dodala je še:

"V preteklosti nisem bila pripravljena na ta lik in sem ga zavrnila. Zdaj sem deset let starejša, kot je bila Eva (Perón), ko je umrla. Pogledala sem si avdicijo, ker sem prosila režiserja in videti sem bila zelo slabo. Na srečo so oni videli več (v meni), kot sem jaz. Pripravila sem ga v določenem času, ampak nisem bila prepričana v to. Nikoli nimam dovolj časa (za priprave). Kadar koli mi rečejo, da se bo projekt odložil, sem hvaležna, ker pridobim dodatni čas za priprave. Sem ena tistih, ki ob vsakem končanem projektu pomisli, da bi ga lahko naredila veliko bolje."

Zvezdnica je trenutno zelo zaposlena, saj se je preizkusila tudi kot voditeljica priljubljenega šova Uruguay ima talent (Got Talent Uruguay). Naj omenimo, da si je zvezdnica uspešnice Divji angel, s katero je zaslovela tudi pri nas, ustvarila dom v Argentini, kjer živi s svojim možem Ricardom Mollom in njunim sinom Merlínom Atahualpaom.