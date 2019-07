Divja zabava abrahamovke J.Lo in razkošno darilo za 125.000 evrov

Jennifer Lopez je svoj okrogli jubilej proslavila z nepozabno zabavo, ki je potekala v Miamiju, in sicer na posestvu zakoncev Glorie in Emilia Estefana na Star Islandu v Miami Beachu. Prostor so razsvetljevale sveče, bele orhideje in zlati baloni. Slavna abrahamovka je za ta večer izbrala oprijeto in seksi zlato obleko. Veliko praznovanje, ki je trajalo pozno v noč, je popestril tudi veličastni ognjemet.