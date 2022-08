Divjo zabavo hčerke Gwyneth Paltrow prekinili policisti

"Apple je povabila preveč prijateljev na zabavo v mamino hišo, stvari pa so ji ušle izpod nadzora. Zabavali so se kot rokovski zvezdniki in ustvarjali tolikšen hrup, da se je pritožilo več sosedov in na pomoč poklicalo policijo. Ti so zabavo prekinili. Policistom se je pridružilo tudi osebje urada, ki je preverjalo, ali so bila kršena pravila. V tej soseski namreč velja pravilo, da na zabavi ne sme biti prisotnih več kot 50 oseb brez posebnega dovoljenja," je za Page Six povedal neki vir.