DJ Dipla zaradi spolne zlorabe, prevar in nasilja toži nekdanje dekle

Shelly je sicer priznala, da sta si z Diplom izmenjala nekaj eksplicitnih fotografij, še preden sta se osebno spoznala leta 2018, ko je bila stara 21 let. Kasneje se je zaradi njega preselila v Los Angeles, kjer se je njena nočna mora tudi začela. Začel jo je nagovarjati k spolnim odnosom, čeprav je bila še vedno nedolžna in ji nenehno pošiljal nazorne fotografije svojega golega telesa.

Shelly Auguste , nekdanja partnerica Dipla , se je odločila, da bo zaradi preteklih zlorab tožila DJ-ja, ki ji je zadal veliko čustvenih ran. Kot piše portal TMZ, naj bi jo glasbenik prvič kontaktiral, ko je imela le 17 let in jo prosil, če mu lahko pošlje svoje fotografije, na katerih je gola.

Po nekaj mesecih je Shelly zaprosila za prepoved približevajna, ki ga je sodišče odobrilo, leta 2019 pa se je mladenka vrnila k 40-letniku. Aprila 2019 je z njim izgubila nedolžnost. Shelly trdi tudi, da ju je Diplo med spolnimi odnosi nenehno snemal, čeprav je dala jasno vedeti, da si tega ne želi. Povedala je, da jo je pregovarjal v skupinski seks z mladoletnico, a je Shelly prošnjo zavrnila. Ko je zavrnila njegovo željo, jo je prisilil v spolni odnos, čeprav se je branila.

Kasneje se je zaradi zdravstvenih težav odpravila k zdravniku, kjer je izvedela, da ima klamidijo, ki jo je dobila od glasbenika, saj je bil on njen edini spolni partner.

Diplov odvetnik, Bryan Freedman, vse obtožbe ostro zanika. "Kot je že razvidno iz odredbe o prepovedi približevanja, je prav Shelly Dipla zalezovala, obrekovala, mu grozila. Te zadnje lažne trditve so le del neprestane kampanje nadlegovanja." Diplo je namreč pred meseci vložil prošnjo za prepoved približevanja, saj trdi, da Shelly grozi njemu in njegovi družini. Trdi tudi, da njegova nekdanja partnerica objavlja njegove gole videe in fotografije.