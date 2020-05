DJ Diplo še ni spoznal svojega tretjega sina, ki je bil rojen med epidemijo

Po šestih tednih pa je tudi glasbenik končno naznanil prihod novega člana družine. Za materinski dan je na Instagramu delil serijo fotografij in z zadnjo razkril veselo novico. Kot prvo je objavil fotografijo s svojo mamo, nato fotografijo nekdanje izbranke Kathryn Lockhart z njunima sinovoma, zadnjo pa je namenil Jevon in dojenčku. Poleg fotografij je zapisal: "Hvala, ker si mi dala življenje in mi ga pomagala ustvariti – tri najbolj močne mame na svetu. Še vedno sem delo v nastajanju, a imam tri popolne in lepe fante. Vse vas imam rad do Lune in nazaj."