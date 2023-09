DJ Khaled o izgubi telesne teže: To se je zgodilo naravno

DJ Khaled meni, da je golf, ki ga vsakodnevno vključuje v svoje življenje, zaslužen za njegovo izgubo telesne teže. Raper je pred kratkim priznal, da je s pomočjo golfa izgubil več kot devet kilogramov. Osrečuje pa ga dejstvo, da lahko svoj priljubljeni hobi povezuje z družino: "Moja dva fanta obožujeta golf. In to, da lahko igram golf s svojima otrokoma, je čudovito."

Medtem ko je DJ Khaled v intervjuju za ameriške medije spregovoril o svojem sodelovanju s tekmovanjem v golfu Ryder Cup, je priznal, da se mu je golf pomagal osredotočiti na splošno zdravje in ga tudi ohranjati. Razkril je, da njegova trenutna teža znaša 119 kilogramov in da je zaradi tega športa izgubil več kot devet kilogramov.

icon-expand DJ Khaled uživa v igranju golfa. FOTO: Profimedia

Prav tako je dobitnik grammyja opisal svojo dnevno rutino. "Zjutraj se zbudim, molim, poljubim svoje otroke in ženo. Po lahkem zajtrku se običajno oblečem v svojo opremo za golf in se odpravim na igrišče. To počnem vsak dan in to mi omogoča, da sedim na vozičku za golf ali hodim naokoli, da odgovorim na e-pošto ali klic in urejam svoje delo," je dejal 47-letnik in dodal: "Toliko prijetneje je biti v bližini narave, sonca. To me očisti." Njegova najboljša primerjava z občutkom, ki ga dobi med igranjem golfa, je, da je skoraj tako, kot bi šel v ocean, ne da bi šel v ocean.

Med pogovorom je raper pojasnil, kako mu njegov hobi pomaga ustvariti neprecenljive trenutke s svojo družino. "Moja dva fanta obožujeta golf. Asahd in Aalam, stara sta šest in tri leta, obožujeta golf. Ko ob koncih tedna ali počitnicah nista v šoli, gresta z očetom igrat golf. In to, da lahko igram golf s svojima otrokoma, je čudovito," je zvezdnik povedal o svojih sinovih, ki ju ima z ženo Nicole Tuck.

Nedavno je Khaled za revijo People spregovoril o tem, koliko veselja mu prinaša to, da vidi svojo družino srečno. "Pozabite, kaj jaz rad počnem. Rad vidim, kaj oni radi počnejo, in podpiram svoja otroka pri vsem, kar želita početi. In čudovito je to, da se imamo radi. Radi imamo nekatere iste stvari. Kakršen oče, takšen sin. Jaz rad igram golf. Onadva rada igrata golf. Jaz rad igram košarko. Onadva rada igrata košarko. Jaz grem rad v studio. Onadva gresta rada v studio. Mislim, da je to to. To je v DNK."