DJ Tiësto postal očka deklice Viole Margareet

''Pozdravite mojo hčer Violo Margareet Verwest. Vzbudila mi je občutke, za katere nisem vedel, da jih imam v sebi. In njena mama Annika je prava borka. Kako je lahko tako lepa, po tem, ko je pravkar rodila,'' je zapisal na Instagramu. Tudi soproga je delila nekaj fotografij in napisala: ''Najboljši občutek na svetu. Tako te imam rada, Viola Verwest.''

Tiësto in Annika sta se spoznala leta 2015 v eni od newyorških restavracij in se zaročila leta 2018. ''Neprestano sva se družila cela dva meseca, nato pa sva se odločila skupaj obiskati še festival Coachella,'' sta pred časom o svojih začetkih zveze povedala za revijo Vogue. Annika je takrat dejala, da sta bila takrat drug drugemu dovolj in ko sta se nato skupaj vrnila v New York, želja po druženju ni izginila in takrat sta oba vedela, da je med njima več kot prijateljstvo.