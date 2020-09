Dnevnik Nicole Brown Simpson kmalu objavljen v novem dokumentarnem filmu

Par je svojo skupno pot pričel leta 1979, poročila sta se leta 1985 in se sedem let kasneje tudi ločila. Do tragedije je prišlo dve leti po razvezi.

Posebna izdaja zgodbe bo luč sveta ugledala oktobra, svoj pogled na tragedijo pa bodo podali tudi družinski prijatelj Ron Shippterpolicisti in odvetniki, ki so bili del preiskave. ''Ta dokumentarec bo drugačen, saj se v besedi in sliki ne bo lotil zahtevnega sojenja, ampak se bo osredotočil na žensko, ki je živela v peklu družinskega nasilja in bo tako podal njeno stran zgodbe in to z njenimi besedami, to pa se bo zgodilo prvič,''je povedal filmski producent Henry Schleiff.