Do grla zadolžen bosanski pevec zapeljal in 'okradel' mamo samohranilko iz Avstralije

Iz Avstralije prihaja pretresljiva zgodba o ljubezenski prevari, v katero je vpleten glasbenik iz Bosne in Hercegovine, 58-letni Halid Muslimović . Ta je na enem od svojih preteklih koncertov v Melbournu spoznal tamkajšnjo prebivalko in jo omrežil do te mere, da je zaradi njega skoraj pristala na beraški palici. Avstralski mediji na zahtevo oškodovane njene prave identitete niso razkrili, zato so zanjo uporabili lažno ime Sarah Renno , so pa bili v omenjeni zadevi bolj neposredni nekateri bosanski mediji, ki so žrtev identificirali kot Sonjo Bašić . Ta naj bi bila Bosanka s stalnim prebivališčem v Avstraliji, ki se je leta 2015 udeležila Muslimovićevega koncerta, kjer naj bi pritegnila njegovo pozornost. Njuno prvo bližnje srečanje je opisala z besedami: ''Potegnil me je za roko in se želel slikati z menoj. Tako se je vse skupaj začelo.''

Na začetku razmerja naj bi se Halid zelo dobro pretvarjal, zato niti pomislila ni, da bi utegnil biti z njo zgolj zaradi denarja. Njegova stara slava mu je prinesla množico oboževalk in visoko prepoznavnost, zaradi njegovih vokalnih sposobnosti in balad pa si je prislužil celo primerjavo z glasbenikom Andrejem Rieujem. Bašićeva se je imela za 'srečnico' in bila je zaljubljena. V času njunega triletnega razmerja sta veliko potovala, in ko nista bila skupaj, sta si redno pisala. Večino potovanj in izletov je plačala Sonja, ki je od Muslimovića kmalu začela prejemati tudi prošnje po finančnem posojilu. Sprva ji je govoril, da potrebuje finančno injekcijo za nove glasbene in nepremičninske projekte, zato se ji ni zdelo sporno, če mu denar posodi, misleč, da ji bo prej ali slej vrnil. A tega ni storil.

Preden je Sonja spoznala, da je postala žrtev tako imenovane ljubezenske prevare, je bila že do vratu v dolgovih, zaradi česar je bila posledično odpuščena. Med razmerjem z Muslimovićem je namreč delala kot hipotekarna posrednica, za ohranitev delovnega razmerja pa bi morala imeti čiste račune – česar pa sama ni imela. Kmalu je postala tarča posojilodajalcev in takrat se je odločila odpotovati v Bosno in Hercegovino ter poiskati Halida in od njega zahtevati vračilo denarja. Ta odločitev jo je, po pisanju tujih medijev, skoraj stala življenja. Glasbenik namreč niti najmanj ni bil vesel njenega obiska, še manj pa zahteve po vračilu denarja.

''S pestjo me je udaril v obraz, in ko sem začela izgubljati zavest, me je zgrabil za roko in me ugriznil. Odgriznil mi je del roke,'' je povedala Bašićeva.

Halida je prijavila tako organom pregona kot mednarodni mreži Western Union, prek katere mu je redno nakazovala denar. Ta je preučila njen primer in ji obljubila delno vračilo denarja, ki pa ga, kot trdi, še vedno ni prejela. Sonja je zdaj zaskrbljena, da morda ne bo mogla odleteti v Bosno in Hercegovino, kjer bo v kratkem potekalo sojenje zoper Muslimovića, a kot pravi, bi rada dosegla pravico: –

Bosanski portal Radiosarajevo.ba se je za komentar obrnil na obtoženega Muslimovića, ki je izjavil: ''Čist sem kot solza. Gre za laži, manipulacije in izsiljevanje. Komaj čakam začetek sojenja, kjer bom vse to tudi dokazal. Ta ženska bo plačala za svoje izmišljotine. Številke so lažne, sodišče bo na koncu izreklo zadnjo.''