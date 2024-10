Do kakšnega spoznanja se je Jennifer Lopez prebila po 30 letih?

"Ljudje, ki smo romantiki in smo radi v zvezah ter se želimo z nekom postarati, mislimo, da moramo to doseči, da bi bili izpopolnjeni in srečni. In to ni res," je dejala Jennifer. "Samo 30 let sem potrebovala, da sem to dojela," se je še pošalila, ko je komedijantka pohvalila njeno razmišljanje.

Jennifer Lopez se je kar štirikrat sprehodila do oltarja, nazadnje pred dvema letoma, ko je večno zvestobo obljubila igralcu Benu Afflecku, s katerim sta bila prvotno zaročena že pred dvema desetletjema. Njun zakon je pred nekaj meseci doživel težko obdobje, kar je na koncu pripeljalo do vložitve ločitvenih dokumentov.

Ljubezensko življenje zvezdnice je pod drobnogledom vse od trenutka, ko je postala slavna, kar se zaveda tudi sama. "To počnem že veliko časa, čeprav to nerada priznam," je o življenju pod žarometi in posledičnimi špekulacijami na spletu dejala. "Rada bi si mislila, da sem še vedno stara 16, a nisem. Vem vse, kar je bilo o meni napisanega in povedanega in vsa ugibanja o tem, kdo sem kot oseba, niso to, kar v resnici sem."

Sovražnih komentarjev na spletu zato ne jemlje tako resno kot vsi drugi. "Vem, da sem dobra oseba. Vem, da sem dobra mama. Vem, kdo so moji prijatelji. Vem, da moji prijatelji vedo, kdo sem, moja mama, moj oče," je dejala. "Če ciljate na dolgo kariero, se morate naučiti, kako ravnati s tem delom posla."