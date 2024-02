Dobičkonosna romanca Taylor in Travisa: liga NFL bogatejša za 290 milijonov

Po podatkih skupine Apex Marketing Group naj bi liga dobiček dobila tako s tiskanimi, digitalnimi, radijskimi, televizijskimi objavami in tudi z objavami na družbenih omrežjih. Taylor Swift in Travis Kelce sta postala nov zvezdniški super par, ki navdušuje povsod po svetu. Dobiček, ki ga je Taylor doprinesla ligi, so sešteli od njenega prvega pojavljanja na tekmah (24. septembra) do tekme, ki je bila za Kansas City Chiefs odločilna in na kateri so se po zmagi uvrstili na najbolj prestižen športni dogodek čez lužo, na Superbowl.