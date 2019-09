Dobila bi vlogo v filmu, če se ne bi javno držala za roke z dekletom

Zdaj je v javnosti zaokrožila novica, da je igralka prejela pomenljivo opozorilo: ''Če si želiš dobro, si naredi uslugo in se nehaj v javnosti držati za roke s svojim dekletom. Morda boš dobila vlogo v Marvelovem filmu'' in še:''Če želiš obdržati svojo kariero, uspeh in produktivnost, se začni zavedati, da so na svetu ljudje, ki te ne marajo, ljudje, ki jim ni všeč, da se videvaš z dekleti in ljudje, ki jim ni všeč, da nisi javno pojasnila svoje spolne usmerjenosti. Nikoli nisi naravnost dejala, da si zgolj lezbijka, ali pa si v resnici hetero. Ljudje so radi obveščeni, torej – kaj za vraga si sploh?''Igralka ni želela razkriti, kdo iz Marvelove produkcijske zasedbe ji je predal takšno sporočilo, povedala je le, da je potem resno razmišljala, ali bi sploh kdaj želela biti del ekipe, v kateri ne bi smela biti oseba, kakršna je. ''Ne želim delati s takšnimi ljudmi. Ko sem se razšla s Pattisonom, sem začutila svobodo, da sem lahko kdorkoli želim biti in da lahko delam tisto, kar me osrečuje. Prepogosto sem pretirano skrbno varovala detajle svojega zasebnega življenja in ga s tem nenamerno uničevala. Zdaj pa naj ne bi smela v intervjujih govoriti o osebi, s katero sem ali pa se z njo v javnosti držati za roke,'' je razložila Kristen.