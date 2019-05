Dobili smo novo zapeljivo Rubi

''Da, jaz sem ... Rubi,'' je na Instagramu zapisala 33-letna mehiška igralka Camila Sodi , ki smo jo na POP TV lahko spremljali v telenoveli Ostani z menoj (A que no me dejas)inUsodna dama (Señorita Pólvora). S tem je tudi uradno potrdila, da je dobila eno od trenutno najbolj zaželenih vlog na tržišču.

''Ljudje me označujejo, kažejo s prstom name, šepetajo za mojim hrbtom in vse to se požvižgam ...'' govori besedilo pesmi. Snemanje nove rubi bodo začeli snemati v drugi polovici leta, in sicer pod taktirko producenta Carlosa Bardasana .

Leta 2004 je vlogo preračunljive in povzpetniške lepotice Rubi odigrala izjemna, danes 41-letna urugvajska igralka Barbara Mori, ki je svojo nalogo opravila z odliko, vloga pa ji je prinesla svetovno slavo. Po nastopu je zapustila svet telenovel in se posvetila predvsem filmski industriji.

Ustvarjalci telenovel na Televisi so se odločili, da bodo v tem letu gledalcem in ljubiteljem telenovel postregli z največjimi hiti iz njihove velike zakladnice ljubezenskih zgodb. Tako so se med drugim lotili priredb uspešnic, kot so Prevare (La Usurpadora), Cuna de Lobos, Rubi in druge. Omenjene zgodbe pa bodo tokrat zasnovane v televizijskem formatu serije in bodo imeli manj epizod.