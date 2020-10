Dobitnik petih grammyjev o svoji bitki s covidom-19: Najhujših deset dni mojega življenja

Christopher Cross se težkih trenutkov, ki jih je preživljal po tem, ko je zbolel za covidom-19, nerad spominja, hvaležen pa je, da se je njegova zgodba dobro končala. Aprila je deset dni preživel na oddelku za intenzivno nego, situacija pa je bila izjemno resna: "To je bilo najhujših deset dni mojega življenja. Nisem mogel hoditi, komaj sem se premikal."

69-letni glasbenik je svoje občutke strnil za jutranjo oddajo ene od ameriških televizij, kar je bil tudi njegov prvi intervju po tem, ko je prebolel covid-19. Petkratni dobitnik prestižne glasbene nagrade grammy (za skladbi Sailingin Arthur's Theme in film Arthur,leta 1981 pa je za naslovno skladbo v filmu prejel tudi oskarja) je povedal, da sta s partnerico slabše počutje zaznala po povratku iz Mexico Cityja, test pa je pokazal, da sta pozitivna na novi koronavirus. Po treh tednih se je Cross znova počutil bolje ter se tako odpravil v trgovino. Gledalcem je razložil, da se je kasneje zanj pričela prava nočna mora. Odpovedale so mu noge, postalo mu je slabo.

Kasneje je prejel diagnozo Guillain-Barrejev sindrom, pri katerem imunski sistem napada ovojnico živcev, kar se kaže kot oslabelost ali omrtvičenost okončin. Njegovi zdravniki so prepričani, da je to redko stanje povzročila okužba z virusom. Cross je dejal, da se je desetdnevna bitka skoraj tragično končala, bal pa se je tudi, da ne bo nikoli več stopil na noge.