Dobitnik zlatega medveda zaradi "propagande proti sistemu" v Iranu obsojen na zapor

Rasoulof se oblastem ne bo predal in se bo na sodbo pritožil, še posebej zaradi izbruha koronavirusa v Iranu, je zaključil odvetnik. Da bi v kazenskem sistemu države preprečili širitev virusa, so oblasti začasno že poslale domov 54.000 zapornikov.

Rasoulof je bil z zlatim medvedom nagrajen za film Zla ni (z angleškim naslovom There Is No Evil), ki prikaže štiri zgodbe, ohlapno povezane s smrtno kaznijo v Iranu, in pripoveduje o mejah osebne svobode znotraj tiranije. Ker so iranske oblasti Rasoulofu prepovedale izhod iz države, nagrade v Berlinu ni mogel osebno prevzeti, zato je ponjo šla njegova hči Baran . Organizatorji so na novinarski konferenci zanj pustili prazen stol.

Rasoulof je v preteklosti v Iranu že imel težave zaradi svojega dela. Njega in režiserja Jafarja Panahija so leta 2011 aretirali zaradi snemanja brez dovoljenja ter obsodili na šest let zapora. Prav tako so jima z obtožbami, ki so se sklicevale na "ustvarjanje propagande" proti oblasti, za 20 let prepovedali snemanje filmov, a je bila Rasoulofova sodba po pritožbi znižana na eno leto.

Njegov film Goodbyeje leta 2011 osvojil nagrado v Cannesu, a režiser ni smel potovati v Francijo, da bi jo prejel, piše The Guardian. Prav tako so mu prepovedali potovanje v Nemčijo leta 2013, ko so mu oblasti zasegle potni list.