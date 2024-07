Dobro razpoložena Cameron Diaz ulične fotografe presenetila s prijazno gesto

Igralko Cameron Diaz , ki je najbolj znana po nastopu v franšizi Charliejevi angelčki , so ulični fotografi ujeli med tem, ko se je v družbi moža Benjija Maddna , njunih dveh otrok in družinskih prijateljev Chrisa Pratta in Catherine Schwarzenegger odpravila na ogled parade ob ameriškem dnevu neodvisnosti.

Družbo so fotografirali na enem od parkirišč v Montecitu, 51-letnica pa je po izstopu iz avtomobila najprej v voziček položila štirimesečnega sina Cardinala . Zvezdnica je bila, po fotografijah sodeč, zelo dobre volje. V nekem trenutku je v smehu pomahala paparacem in jih tako presenetila s svojo potezo.

Cameron in Benji sta se marca letos razveselila drugega otroka. "Blagoslovljena in vesela sva, da lahko naznaniva rojstvo najinega sina Cardinala Maddena. Čudovit je in zelo sva vesela, da je tukaj. Zaradi varnosti in zasebnosti ne bova objavljala fotografij, je pa zelo ljubek," sta zapisala v objavi na družbenem omrežju, ki sta jo delila marca. "Zelo sva hvaležna in vsem pošiljava veliko ljubezni in dobrih želja."