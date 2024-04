Dobrodelna dražba zvezdnikov: podpisan plakat Barbie in kostumi iz serije Krona

Pod okriljem britanske humanitarne organizacije War Child vse do 16. maja poteka dobrodelna dražba, na kateri je naprodaj okoli 70 predmetov, ki so jih za avkcijo podarili filmski in glasbeni zvezdniki. Med zanimivejšimi je scenarij za film 'Pravzaprav ljubezen'. Izkupiček bodo namenili otrokom iz vojnih območij, piše The Guardian.

Izvirni scenarij priljubljene božične romantične komedije Pravzaprav ljubezen vsebuje tudi tri zgodbe, ki so jih pozneje izrezali, sta povedala režiser Richard Curtis in scenaristka Emma Freud. Vsebuje več šal, ki niso delovale, in nekaj otroških kletvic, sta dodala. Scenarij je eden od približno 70 predmetov, ki so trenutno na voljo na dražbi, s katero zbirajo sredstva za dobrodelno organizacijo War Child. Ta si prizadeva za zaščito, izobraževanje in človekove pravice otrok, ki živijo na vojnih območjih po vsem svetu.

Na dobrodelni dražbi je tudi scenarij za film 'Pravzaprav ljubezen'. FOTO: Profimedia icon-expand

Med drugim je na voljo večina garderobe iz serije Krona, vključno z oblačili, ki so jih nosile Emma Corrin kot princesa Diana, Imelda Staunton kot Elizabeta II., Vanessa Kirby kot princesa Margaret in Gillian Anderson kot nekdanja premierka Margaret Thatcher. Svoj plašč z naslovnice albuma Loneliness skupine Pet Shop Boys je v dobrodelne namene podaril glasbenik Neil Tennant, naprodaj pa so tudi različni instrumenti zvezdnikov, od podpisanih bobnov, ki jih je nekoč uporabljala skupina Coldplay, do podpisane kitare Eda Sheerana ter vse do ročno izdelane kitare, ki so jo med drugim podpisali Bob Geldof, Chrissie Hynde, Noel Gallagher, Paul Weller, Pete Townshend, Robert Plant in Roger Daltrey.

