Dobrodelna organizacija zavrnila donacijo sestre Britney Spears

Jamie Lynn Spears, mlajša sestra zvezdnice Britney Spears, bo januarja 2022 izdala avtobiografijo z naslovom Things I Should Have Said (Stvari, ki bi jih morala povedati). Igralka je želela izkupiček od prodaje knjig nameniti dobrodelni organizaciji, ki pomaga ljudem z duševnimi težavami, a jo je ta zavrnila. 30-letnica v javnosti sestre v zadnjih mesecih ni glasno podpirala v njeni vojni z očetom, s katerim sta se borila za skrbništvo nad Britney in njenim premoženjem.

Mlajša sestra Britney Spears, ki je sicer večino časa boja za prekinitev skrbništva molčala, je pred dnevi želela dobrodelni organizaciji This is My Brave nakazati znesek od prednaročil njene prihajajoče knjige, a jo je organizacija zavrnila. Kaj je bil vzrok njihove zavrnitve, ni znano, se je pa organizacija na družbenem omrežju opravičila svojim podpornikom in prejemnikom pomoči za zavrnjen denar.

Jamie Lynn Spears

"Organizacija This is My Brave je bila pred kratkim predlagana za upravičenko prejemanja prihodkov od prodaje prihajajoče knjige Jamie Lynn Spears. Odločili smo se, da ponudbo zavrnemo," so zapisali ob objavi fotografije z napisom 'Slišali smo vas. Ukrepamo, zato odklanjamo donacije od prodaje prihajajoče knjige Jamie Lynn Spears. Opravičujemo se vsem, ki smo jih s tem užalili'.

Čeprav organizacija vzroka za odklonitev sredstev ni navedla, pa mnogi sklepajo, da so razlog številne negativne kritike, ki so sledile ob Jamiejini objavi, da bo izdala biografijo. Veliko vlogo pri odklonitvi sredstev naj bi imeli tudi oboževalci Britney, ki so združeni pod geslom za osvoboditev zvezdnice ves čas mnenja, da se njena mlajša sestra v preteklih letih ni dovolj zavzela za pevko.

Junija je Jamie Lynn, potem ko so jo znova obtožili molčanja, na družbenem omrežju zapisala: "Mogoče je res nisem podpirala na način, ki bi ga javnost želela, a zagotavljam vam, da sem podpirala svojo sestro veliko pred družbenimi omrežji in ključniki in podpirala jo bom tudi v prihodnje."

Jamie Lynn Spears je sicer pred dnevi na družbenem omrežju Instagram objavila družinske fotografije ob posebni priložnosti, saj se je njena 13-letna hči Maddie, odpravila na prvi šolski ples. Ob fotografijah je pripisala: "Tudi sama ne morem verjeti, da moja punčka odrašča in se odpravlja na prvi šolski ples."

