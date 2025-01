Dobrodelni koncert FireAid združil legendarne zvezdnike

OGLAS

Pop zvezde, prvi posredovalci, rock zvezde in tisti, ki so izgubili vse v uničujočih gozdnih požarih na območju Los Angelesa, so se v četrtek zvečer zbrali na FireAidu, dobrodelnem koncertu v Kia Forumu in Intuit Dome, ki je združil spektakularne nastope z ganljivim pripovedovanjem zgodb preživelih. Večer je bil poln presenečenj, največje je bilo ponovno združenje skupine Nirvana. Postava je vključevala bobnarja Dava Grohla, basista Krista Novoselica, ter ritem kitarista Pata Smeara. Namesto pokojnega Kurta Cobaina so v vlogi glavnega vokala nastopile St. Vincent, Kim Gordon in Joan Jett.

Na odru se je nato pojavila hči bobnarja Dava Grohla Violet Grohl za pesem All Apologies. Za njo je na oder prišla skupina Green Day s pesmijo Last Night on Earth, kmalu pa se jim je pridružila Billie Eilish in s svojim prihodom presenetila oboževalce. Na odru se jim je po nastopu pridružil igralec Billy Crystal, ki je občinstvu povedal, da so U2 ponudili prvo veliko donacijo tega večera, milijon dolarjev (964.380,00 evrov). Zvezdnik je povedal, da je oblečen v ista oblačila, kot jih je nosil ob evakuaciji. Zaradi požara je izgubil dom, v katerem je živel 46 let.

Nastopili so tudi Red Hot Chili Peppers. Basist Flea je na odru stal na rokah, oblečen le v kopalke, preden so začeli izvajati eno od svojih neštetih od državi: Dani California, Californication in Under the Bridge. Občinstvo je bilo nato zopet na nogah, ko so na odru zagledali Dr. Dreja.

Kasneje so nastopile nedavno ponovno združene legende No Doubt in navdušile z I'm Just a Girl, Don't Speak in Spiderwebs, ki jih je vodila frontmanka Gwen Stefani. Katy Perry se je pridružila zasedbi Pasadena Chorale, skupaj so odpeli skladbo Rise, nato pa je pevka izvedla še Roar in California Gurls. Po odru je paradirala z državno zastavo Kalifornije.