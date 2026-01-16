Naslovnica
Tuja scena

Nekdanja žena Jeffa Bezosa v odgovor na Trumpovo potezo donirala vrtoglavo vsoto

ZDA, 16. 01. 2026 09.00 pred 3 urami 2 min branja 18

Avtor:
A. J.
Mackenzie Scott in Jeff Bezos

MacKenzie Scott, nekdanja žena ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa, je znova presenetila s svojo dobrodelnostjo. Tokrat je neprofitni organizaciji namenila kar 45 milijonov dolarjev (skoraj 39 milijonov evrov), kar predstavlja eno največjih posameznih donacij v zadnjem letu.

Donacija MacKenzie Scott, nekdanje soproge mogotca Jeffa Bezosa, prihaja po tem, ko je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa lani zmanjšala zvezna sredstva organizaciji The Trevor Project za več kot dvajset milijonov evrov, vključno s financiranjem specializiranega programa za LGBTQ+ v okviru nacionalne linije za preprečevanje samomorov. Izvršni direktor organizacije Jaymes Black je nato opozoril, da bi zaprtje tega programa imelo resne posledice za duševno zdravje ogroženih mladih. "Preprečevanje samomorov ni politično vprašanje, temveč vprašanje človeških življenj," je takrat dejal Black in odločitev administracije označil za nerazumljivo.

Nato je prišla donacija MacKenzie v višini 38,5 milijona evrov. "Dobesedno nisem mogel verjeti. Bil sem brez sape," je dejal ob tem izvršni direktor po poročanju tujih medijev. Po podatkih organizacije je to največja enkratna donacija v njeni 27-letni zgodovini.

MacKenzie Scott
MacKenzie Scott
FOTO: AP

MacKenzie Scott je tudi sicer znana po svoji dobrodelnosti, ki je ne obeša na veliki zvon, sredstva običajno razdeli med organizacije, ki delujejo na področjih izobraževanja, socialne pomoči in razvoja skupnosti. Njena politika pa je, da organizacijam ne nalaga strogih pogojev porabe, ampak jim zaupa, da sredstva uporabijo najbolj učinkovito po lastni presoji in potrebi. V izjavi za javnost je Scottova poudarila, da ni pomembna zgolj višina donacije, ampak tudi vpliv na lokalne skupnosti in posameznike, ki jih organizacije podpirajo. Njena pretekla dejanja so že pokazala, da pogosto podpira manj vidne, a zelo učinkovite projekte, ki imajo dolgoročen učinek.

The Trevor Project je bil ustanovljen leta 1998 in zagotavlja 24-urne krizne storitve mladim LGBTQ+, ki se soočajo s težavami, kot so vprašanja identitete, depresija in samomorilne misli. Poleg neposredne pomoči se organizacija ukvarja tudi z izobraževanjem javnosti in zagovarjanjem politik, namenjenih preprečevanju samomorov med populacijo LGBTQ+. Po ocenah organizacije vsako leto približno 40 milijonov mladih LGBTQ+ po vsem svetu resno razmišlja o samomoru. Black je poudaril, da kljub svojemu velikemu dosegu The Trevor Project trenutno lahko pomaga le majhnemu delu tistih, ki jo potrebujejo.

To ni prvič, da je MacKenzie Scott pokazala izjemno velikodušnost – v zadnjih nekaj letih je več kot milijardo dolarjev namenila več kot sto organizacijam po vsem svetu. S tem postaja ena najbolj vplivnih filantropinj, ki s svojim denarjem neposredno podpira spremembe in izboljšave v življenjih ljudi.

MacKenzie Scott Jeff Bezos donacija Donald Trump

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajfa
16. 01. 2026 12.24
hahah, odlična naložba, oziroma udinjanje demokratski stranki ... To ni nobena donacija, daleč od tega.
Odgovori
0 0
Pajo_36
16. 01. 2026 12.15
Pozabl ste na eno stvar, da pri donacijah v ZDA so potem oni upravičeno do enormnih olajšav. Ok, vsaj donirala je, da ne bo nesramen, en Rupar je pa s Tiktok kampanijo proti Avdiću skoraj umazal decembrsko zbiranje sredstev. važn de je bil obsojen ropa občine Tržič, pol pa sam pametuje, s tem, da objavlja take sovražne scene na družbenih omrežjih, da te sr... prime, primitivec. Radio 1 je dokazal Nori24 in Tomašiču, kaj to pomeni poslovati s tem...sej so se opravičili, ampak SDSovci so še zmer prepričani v svoje !
Odgovori
+2
2 0
Klobasazulu
16. 01. 2026 11.58
Tudi Jozica, ki ima minimalno placo in donira 37€ je izjemna zenka...
Odgovori
+2
4 2
buco_konj
16. 01. 2026 11.42
lahko dobljen, lahko porabljen
Odgovori
-1
2 3
U1665256761563
16. 01. 2026 11.27
Je donirala za preprečevanje samomorov ali za prelaganje samomorov? Če je denar namenjen za operativne posege za spremembe spola, namreč večinoma ni rešena izvorna težava pacienta, ampak se ta samo preloži na poznejši čas, ko pacient ugotovi, da operacija spola ni bila to kar si je zamislil in da ni rešila njegovih težav.
Odgovori
-2
8 10
brusilec
16. 01. 2026 11.25
prav je,.. naj da, ima toliko da ne ve kaj z tem papirjem.. žalostno je samo, da je njen bivši moral skubiti njegove zaposlene leta in leta za te vsote...
Odgovori
+5
7 2
Wolfman
16. 01. 2026 11.25
Lepo je slišati, da, da nekdo ki je miljarder je tudi dobrodušen, srčen in skrben!
Odgovori
+11
12 1
Abica
16. 01. 2026 11.17
To se mi zdi edino pametno, če imaš toliko denarja. Razdeljuješ tja, kjer se ti zdi potrebno. Narediš nekaj dobrega, sam tega denarja itak ne rabiš.
Odgovori
+15
15 0
Zmaga Ukrajini
16. 01. 2026 10.07
Izjemna ženska.👌
Odgovori
+16
22 6
Mirkoca
16. 01. 2026 11.13
Z izjemno veliko denarja.
Odgovori
+3
5 2
Geres
16. 01. 2026 11.30
Denarja ima res ogromno, ampak a je še kdo tako radodaren z donacijami od bogatih ali bi imeli samo še več, več...
Odgovori
+6
7 1
štajerski janezek
16. 01. 2026 11.48
Tudi ti si izjemna ženska? Zmagica...
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
