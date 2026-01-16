Nekdanja žena Jeffa Bezosa v odgovor na Trumpovo potezo donirala vrtoglavo vsoto

Donacija MacKenzie Scott, nekdanje soproge mogotca Jeffa Bezosa, prihaja po tem, ko je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa lani zmanjšala zvezna sredstva organizaciji The Trevor Project za več kot dvajset milijonov evrov, vključno s financiranjem specializiranega programa za LGBTQ+ v okviru nacionalne linije za preprečevanje samomorov. Izvršni direktor organizacije Jaymes Black je nato opozoril, da bi zaprtje tega programa imelo resne posledice za duševno zdravje ogroženih mladih. "Preprečevanje samomorov ni politično vprašanje, temveč vprašanje človeških življenj," je takrat dejal Black in odločitev administracije označil za nerazumljivo. Nato je prišla donacija MacKenzie v višini 38,5 milijona evrov. "Dobesedno nisem mogel verjeti. Bil sem brez sape," je dejal ob tem izvršni direktor po poročanju tujih medijev. Po podatkih organizacije je to največja enkratna donacija v njeni 27-letni zgodovini.

MacKenzie Scott FOTO: AP

MacKenzie Scott je tudi sicer znana po svoji dobrodelnosti, ki je ne obeša na veliki zvon, sredstva običajno razdeli med organizacije, ki delujejo na področjih izobraževanja, socialne pomoči in razvoja skupnosti. Njena politika pa je, da organizacijam ne nalaga strogih pogojev porabe, ampak jim zaupa, da sredstva uporabijo najbolj učinkovito po lastni presoji in potrebi. V izjavi za javnost je Scottova poudarila, da ni pomembna zgolj višina donacije, ampak tudi vpliv na lokalne skupnosti in posameznike, ki jih organizacije podpirajo. Njena pretekla dejanja so že pokazala, da pogosto podpira manj vidne, a zelo učinkovite projekte, ki imajo dolgoročen učinek. The Trevor Project je bil ustanovljen leta 1998 in zagotavlja 24-urne krizne storitve mladim LGBTQ+, ki se soočajo s težavami, kot so vprašanja identitete, depresija in samomorilne misli. Poleg neposredne pomoči se organizacija ukvarja tudi z izobraževanjem javnosti in zagovarjanjem politik, namenjenih preprečevanju samomorov med populacijo LGBTQ+. Po ocenah organizacije vsako leto približno 40 milijonov mladih LGBTQ+ po vsem svetu resno razmišlja o samomoru. Black je poudaril, da kljub svojemu velikemu dosegu The Trevor Project trenutno lahko pomaga le majhnemu delu tistih, ki jo potrebujejo.