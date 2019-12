Dogodki, ki so zaznamovali pop sceno v letu 2019

V letu 2019 so se v pop sceni pripetili mnogi škandali, na spletu so zaokrožili raznorazni izzivi, s katerimi so se soočali uporabniki družbenih omrežij in se zgodili mnogi dogodki, ki so zaznamovali tako naše kot tuje zvezdnike. Za vas smo pripravili nabor teh najpomembnejših dogodkov.

Kobalova komedija se je izkazala za plagiat Letošnje leto je na naši pop sceni verjetno najbolj odmevalo odkritje, da je komedija Profesionalci espe Borisa Kobala plagiat. Komedijo, ki je bila v resnici prevod dela La prova generale italijanskega avtorja Alda Nicolaja, je Kobal celo poslal na natečaj za izvirno slovensko komedijo. Slovensko ljudsko gledališče (SLG) Celje pa je predstavo nemudoma umaknilo s sporeda in zoper Kobala vložilo kazensko prijavo, ta pa se je kasneje za svoje dejanje tudi opravičil.

Plagiat je celo poslal na natečaj za izvirno slovensko komedijo. FOTO: Kanal A

Ločitev Zmaga Jeliniča Leto 2019 pa je zaznamovala tudi ločitev Zmaga Jelinčiča in Monike Zupanc Jelinčič. Po 16 letih zakona sta vsak odšla na svojo pot, vendar se njuna zgodba zdaj nadaljuje na sodišču. Jelinčič pa je o ločitvi dejal, da je zelo prizadet, saj je imel Moniko neskončno rad, ona pa naj bi ga izdala. V zakonu sta se jima rodili dve hčerki.

Zmago Jelinčič in Monika Zupanc Jelinčič sta se poročila pred 16 leti. FOTO: Miro Majcen

Prvi gluhi tekmovalec v oddaji Zvezde plešejo Prav posebej pa je bila zaznamovana letošnja oddaja Zvezde plešejo. V njej je nastopil tudi gluhi tekmovalec, in sicer nekdanji košarkar Miha Zupan, ki ga je na plesni poti spremljala profesionalna plesalka Maja Geršak. Miha je tako zaradi svoje predanosti in marljivosti pristal v samem superfinalu, kjer se je za plesni globus pomeril s Tanjo Žagar. Gluhi košarkar je na koncu zasedel drugo mesto in takrat povedal, da si dosežek šteje v veliko čast.

Miha Zupana je na plesni poti spremljala profesionalna plesalka Maja Geršak. FOTO: Miro Majcen

V oddaji Znan obraz ima svoj glas prvič zmagala ženska Naše gledalce pa je letos navdušil tudi konec oddaje Znan obraz ima svoj glas. Prvič je namreč zmagala ženska imitatorka, in sicer Eva Boto. V peti sezoni zabavnega šova se je preobrazila v dvanajst različnih likov in s tem dokazala, da je odlična vokalistka in tudi igralka. Nasmejana 24-letnica je po zmagovalnem nastopu, za katerega se je prelevila v Christino Aguilero, prejela stoječe ovacije.

Eva Boto v finalni oddaji kot Christina Aguilera. FOTO: Miro Majcen

Prvič je ljubezen iz oddaje Ljubezen po domače obrodila sadove Tudi konec letošnje oddaje Ljubezen po domače je zaznamoval prav poseben konec – simpatični Jaka Hafner in nasmejana Ana Podobnik, ki je bila sicer 'izbranka' Jakovega brata Gašperja Hafnerja, sta se zaljubila in kmalu po tem prijetno presenetila z novico o nosečnosti. Poleti sta tako postala starša hčerki Tini, dober mesec kasneje pa sta se tudi zaročila.

Poleti sta postala starša hčerki Tini. FOTO: POP TV

Goljufija, ki je otroke bogatih staršev spravila na ugledne ameriške univerze Razni škandali pa so se seveda dogajali tudi na tujem in ena od teh je brez dvoma goljufiva zarota, s katero so bogati Američani svoje otroke vpisali na ugledne ameriške univerze. Med več deset aretiranimi sta bili tudi igralki Felicity Huffman iz serije Razočarane gospodinje in Lori Loughlin iz serije Polna hiša. Prva je svojo kazen že prestala (11 dni je preživela v zaporu in zdaj opravlja še 250 ur družbeno koristnega dela), druga pa se še vedno izreka za nedolžno.

Felicity Huffman je že prestala zaporno kazen, ki ji jo je določilo sodišče zaradi vpletenosti v goljufijo. FOTO: Profimedia

Katy Perry in Taylor Swift zakopali bojno sekiro Eden od škandalov pa je letos dobil svoj zaključek – nekoč sprti glasbenici Katy Perry in Taylor Swiftsta se pobotali. Zvezdnici se namreč dolgo časa nista razumeli, saj se je pred leti Katy ogrela za Taylorinega fanta, malo za tem pa ji je speljala še nekaj plesalcev. Letos pa sta se odločili zakopati bojno sekiro in sta skupaj nastopili v Taylorinem videospotu You need to calm down.Številni oboževalci so bili nad tem navdušeni in so celo zapisali: "Tretje svetovne vojne je končno konec!"

Oblečeni v zabavne kostume sta se Katy Perry in Taylor Swift v videospotu objeli. FOTO: Profimedia

Odmevni nastop Lady Gage in Bradleyja Cooperja Veliko prahu pa sta dvignila tudi glasbenica Lady Gaga in igralec Bradley Cooper. Na letošnji podelitvi oskarjev sta namreč v duetu zapela pesem Shallow, medtem pa sta gledalcem in oboževalcem dala občutek, da je med njima več kot le prijateljstvo.Na družbenih omrežjih so se tako med njunim nastopom vsuli številni komentarji, da se med njima čuti neverjetna energija. Med drugim so nekateri komentirali, da imata na odru izjemno kemijo in da Lady Gaga Bradleyja kar požira z očmi.

Lady Gaga in Bradley Cooper sta med nastopom gledalcem dala občutek, da je med njima več kot le prijateljstvo. FOTO: Profimedia

Jajce, ki je premagalo rekord Kylie Jenner Na družbenih omrežjih pa je završalo tudi, ko se je na Instagramu pojavil nov profil, imenovan Jajce za svetovni rekord (world_record_egg), ki je bil ustvarjen z namenom, da zruši rekord, ki ga je imela Kylie Jenner. S prvo fotografijo svoje hčerke je namreč dosegla nov rekord – v komaj dveh dneh je presegla več kot 15 milijonov všečkov in tako postala najbolj všečkana fotografija v zgodovini Instagrama. Ker pa ima Kylie poleg mnogih oboževalcev očitno tudi veliko 'nasprotnikov', je na omenjenem profilu fotografija kokošjega jajca v pičlih 24 urah 'nabrala' več kot 25 milijonov všečkov.

Jennifer Aniston si je ustvarila profil na Instagramu Družbena omrežja pa je končno osvojila tudi priljubljena igralka Jennifer Aniston, letos si je namreč ustvarila profil na Instagramu in ko se je razvedelo, da ima zvezdnica končno svoj uradni profil, so ji vsi želeli slediti. Kar naenkrat je njen profil obiskalo ogromno uporabnikov in se je ta tako za nekaj ur sesul. Zvezdnica pa je objavila tudi prvo fotografijo, na kateri pozira z vsemi soigralci iz uspešnice Prijateljiin je v dveh dneh dobila skoraj 12 milijonov všečkov.

#10yearchallenge Zvezdnike na družbenih omrežjih pa je letos zajel spletni trend – objava svoje fotografije izpred desetih let in danes. Izziv, s katerim so mnogi obujali spomine, so poimenovali #10yearchallenge. Naletel je na izjemen odziv pri svetovnih zvezdnikih, ki so svoje profile napolnili z zanimivimi in smešnimi fotografijami. No, nekateri so tudi pokazali, da se z leti niso prav dosti spremenili.

Bottle Cap Challenge oziroma izziv 'brcni zamašek' Letos pa se je na družbenih omrežji pojavil še en izziv, in sicer Bottle Cap Challenge oziroma izziv 'brcni zamašek'.Tako se je mnogo ljudi trudilo z brco, v stilu borilnih veščin, odpreti zamašek steklenice. Med prvimi sta se tega izziva lotila pevec John Mayer in igralec Jason Statham, potem pa se je pojavilo še kar nekaj drznih zvezdnikov, ki so se na družbenih omrežjih pohvalili, da je tudi njim uspelo opraviti izziv. Uporabljali so najrazličnejše tehnike, najbolj pa je navdušila glasbenica Mariah Carey, ki je zamašek odvila s svojim legendarnim visokim tonom (whistle tone op. a.).

Zaključek serije Igra prestolov Iz sveta filmov in serij pa je letos odmeval zaključek serije Igra prestolov, ki je razočaral mnoge oboževalce. Nekatere je konec tako razjezil, da so podpisovali celo peticijo, da bi zaključek posneli na novo. Kritike pa so letele tudi na nepremišljene zaključke lokov ključnih likov v seriji in scenaristične napake. Serijo pa je poleg zaključka zaznamoval tudi zabaven pripetljaj. V eni od epizod se je na mizi namreč znašla moderna skodelica kave, iz katere je pil eden od igralcev in jo pred snemanjem pozabil pospraviti. Ker pa je bila skodelica tik pred kraljico zmajev Daenerys Targaryen (Emilio Clarke) so bili mnogi mnenja, da je ona kriva za spodrsljaj. Kasneje je pojasnila, da je pravi krivec njen igralski kolega Conleth Hill, ki je v seriji igral gospodarja šepetalcev Lorda Varysa.