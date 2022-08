Doja Cat na družbenih omrežjih v živo obrila lase in obrvi

Doja Cat je po presenetljivi potezi dejala: ''Smešno je, kakšen učinek ima to, da sem si obrila lase z glave, in kako dobro je to vplivalo name.'' V videu, ki ga je po Instagramu prenašala v živo, je pred šokiranimi oboževalci ostala brez las in obrvi. Pojasnila je, da se je v preteklosti mnogokrat zatekla k svoji naravni pričeski, vendar ji to ni bilo všeč: ''Takrat se nisem počutila dobro, to je prava nočna mora, na živce mi gredo.''