Doja Cat neposredna v sporočilih Noahu Schnappu: Ali ima Joseph Quinn dekle?

Divja Doja Cat je s svojo neposrednostjo presenetila zvezdnika serije Stranger Things . Ko je Noah Schnapp zagledal njeno zasebno sporočilo na Instagramu, se ni mogel načuditi, kasneje pa ji je pomagal z nasveti. Zvezdnica se je namreč med spremljanjem nadaljevanke zagledala v igralca Josepha Quinna . Ker ga ni našla na družbenih omrežjih, se je odločila, da piše Schnappu in ga zaprosi za pomoč, pri čemer je bila izredno direktna in drzna, Noah pa je njuno korespondenco delil na omrežju TikTok. Video je poimenoval 'Žejna Doja'.

Prvo sporočilo raperke mlademu igralcu, ki v seriji nastopa kot Will Byers, se je glasilo: ''Noah, ali lahko Josephu sporočiš, naj me kontaktira?'' čemur je sledilo neposredno vprašanje: ''Počakaj. Ali ima dekle?'' 17-letnik je nato odgovoril: ''Haha, pošlji mu zasebno sporočilo.'' Zvezdnica je nato odgovorila, da ga ne najde na Instagramu ali Twitterju in da te možnosti nima.