Doja Cat po osvajanju mladega igralca ob 200 tisoč sledilcev

V videu, ki ga je v živo delila na Instagramu, je 26-letna pevka povedala, da se ji Schnappovo dejanje ni zdelo primero, opisala ga je kot družbeno neprimerno in podlo, mladega igralca pa označila za kačo. "Poskusimo umiriti strasti. Če smo pošteni, je bilo njegovo obnašanje otročje. Ne vem, koliko let šteje Noah, vendar mislim, da jih še ni dopolnil 21. Ko si tako mlad, delaš napake in neumne stvari. Poskušam biti zelo poštena, saj vsi počnemo in izrečemo neumne stvari. Zaradi takih stvari uničimo razmerja z ljudmi. Take stvari v življenju počnemo, da se iz njih učimo in jih v prihodnosti ne ponavljamo. Sama sem že naredila nekaj neumnosti in se iz njih učila," je dejala pevka.