Dojenčica na rokah občinstva prisurfala do The Rocka

Priljubljeni igralec Dwayne Johnson, znan pod vzdevkom The Rock, si bo turnejo po Mehiki zapomnil za vedno. Med promocijo svojega novega filma ga je namreč na enem izmed dogodkov pričakala množica navdušenih ljudi, ki so mu poklanjali razne darove. Do njega je med šopki rož in drugo memorabilijo prisurfal še nekdo: dojenčica.

Novorojenka Luciana in njen oče sta na enem izmed promocijskih dogodkov poskrbela, da si bo Dwayne 'The Rock' Johnson obisk Mehike zapomnil za vedno. Igralec je namreč med sprejemanjem darov, ki so do njega pripotovali kar s pomočjo surfanja po rokah oboževalcev, v roke prijel tudi dojenčico, zavito v rožnato odejico.

Neverjeten trenutek je nekdo od prisotnih posnel, video posnetek pa se je hitro razširil po družbenih omrežjih. Delil ga je tudi igralec, ki je sledilcem pojasnil, kako je dojenčica do njega sploh prišla. "Naša turneja za film Black Adam je bila električna, zabavna in čustvena," je na Instagramu zapisal Dwayne Johnson in dodal, da mu ljudje sicer pogosto podarjajo stvari v roke, a da dojenčka zares ni pričakoval. "Nisem pričakoval tega čudovitega majhnega otročička. Njen oče je pritegnil mojo pozornost, ko mi je s solzami v očeh ponujal, za kar sem sprva mislil, da je igrača." The Rock je v nadaljevanju razkril, da se dojenčica imenuje Luciana, in dodal, da bo nekega dne tudi sama navduševala množice. "Trenutek, ki je bil za njenega očeta zelo čustven, je tudi meni veliko pomenil. Tudi zame je bil zelo poseben. Hvala, Mehika, rad te imam!"

icon-expand Dojenčica je po rokah občinstva prisurfala do The Rocka. FOTO: Twitter