Dojenčico pustila doma in pozirala s 25-letnim sinom

55-letna Brigitte Nielsen je ponosna mama petih otrok. Konec junija letos sta se s 16 let mlajšim soprogom, Mattio Dessijem, razveselila rojstva hčerkice Fride, ki sta jo spočela prek umetne oploditve.

Malo več kot tri mesece po porodu se je 55-letnica samozavestno sprehodila po rdeči preprogi, tokrat v spremstvu svoje boljše polovice Mattie in 25-letnega sina, Douglasa Meyersa.

Trojica je bila barvno usklajena – prevladovala je elegantna črnina, ki jo je Nielsonova nekoliko ublažila s cvetličnim potiskom. Njena pričeska je bila kot ponavadi kratka in drzna, ustnice pa so izstopale v intenzivno rdečem odtenku.

Douglas je eden izmed štirih odraslih sinov, ki jih ima igralka in modna ikona iz preteklih razmerij. Preostali trije sinovi so Julian Winding, Killian Marcus Nielsen in Raoul Ayrton Meyer.

Brigitte se je že v sredini septembra prvič po porodu sprehodila po rdeči preprogi, na takratnem dogodku pa je blestela v oprijeti obleki, ki je razkrila, da se je Nielsonova že poslovila od poporodne teže. Za tokratno priložnost sta morala novopečena starša najeti profesionalno varuško.