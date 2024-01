Doji Cat brat izbil zobe, izdan nalog proti približevanju

62-letna Deborah Sawyer je od sodišča zahtevala, da Dojo Cat vključi v nalog, v katerem od svojega sina Ramana Dalithanduja Dlamijina zahteva začasno prepoved približevanja, poroča ameriška partnerska mreža Sky News NBC News . Sawyerjeva trdi, da je Doja Cat, katere pravo ime je Amala Ratna Zandile Dlamini , izkusila fizične poškodbe, kot so bili izbiti zobje ter modrice in odrgnine.

Sodnik je delno ugodil nalogu do zaslišanja 31. januarja, vendar je dejal, da ni bilo "zadostnega utemeljenega razloga", da bi vključil Dojo Cat, in da lahko pevka vloži lastno odločbo. "Raman je uničil in ukradel lastnino," navaja nalog, ki je bil vložen na višje sodišče v Los Angelesu.

"Raman jo je verbalno napadel na zelo ponižujoč način. Zaradi Ramana se ni počutila varne in je travmatizirana," še navaja pravni dokument. 30-letni Raman Dlamini naj bi svojo mamo zlorabil "tri do desetkrat v zadnjem času" in "večkrat v preteklosti", še piše. Mati je proti sinu prepoved približevanja vložila že leta 2017, kažejo sodni dokumenti, zadnji incident pa se je zgodil 10. januarja.