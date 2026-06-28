Đoković moči za Wimbledon nabiral na koncertu Bad Bunnyja

Glasbeni zvezdnik Bad Bunny je v vročem Londonu zabaval množice na koncertu, na katerem sta bila tudi tenisač Novak Đoković in glasbenica Adele. Prvi je na odru v španščini napovedal eno od pesmi, druga pa si je na tribuni sposodila klobuk enega od obiskovalcev in zaplesala na udarne latinske ritme.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Posnetki Đokovića in Adele so hitro obšli splet in navdušili javnost. Đoković, ki se pripravlja na Wimbledon, je za priložnost nadel klasično belo srajco, Adele pa je s svojo modno odločitvijo podprla domovino na svetovnem prvenstvu v nogometu - nadela je namreč dres angleške reprezentance.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Spomnimo, pred najboljšimi tenisači na svetu je najpomembnejši turnir v letu. V ponedeljek se bo začel tretji grand slam v letošnji sezoni na igriščih All England Cluba v Wimbledonu, ki bo že 139. izvedba tega tekmovanja.