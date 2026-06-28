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Tuja scena

Đoković moči za Wimbledon nabiral na koncertu Bad Bunnyja

London, 28. 06. 2026 15.16 pred 53 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Novak Đoković in Bad Bunny

Srbski teniški as Novak Đoković je v Londonu pred začetkom Wimbledona obiskal koncert priljubljenega portoriškega izvajalca Bad Bunnyja. Športnik je stopil tudi na oder, kjer je napovedal eno od pesmi, medtem ko je med občinstvom na poskočne ritme latinske glasbe poplesovala glasbena zvezdnica Adele.

Glasbeni zvezdnik Bad Bunny je v vročem Londonu zabaval množice na koncertu, na katerem sta bila tudi tenisač Novak Đoković in glasbenica Adele. Prvi je na odru v španščini napovedal eno od pesmi, druga pa si je na tribuni sposodila klobuk enega od obiskovalcev in zaplesala na udarne latinske ritme. 

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Posnetki Đokovića in Adele so hitro obšli splet in navdušili javnost. Đoković, ki se pripravlja na Wimbledon, je za priložnost nadel klasično belo srajco, Adele pa je s svojo modno odločitvijo podprla domovino na svetovnem prvenstvu v nogometu - nadela je namreč dres angleške reprezentance.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spomnimo, pred najboljšimi tenisači na svetu je najpomembnejši turnir v letu. V ponedeljek se bo začel tretji grand slam v letošnji sezoni na igriščih All England Cluba v Wimbledonu, ki bo že 139. izvedba tega tekmovanja. 

Preberi še Đoković bo v Wimbledonu igral za teniško zgodovino

Na njem bo nastopil tudi srbski as, ki bo lovil že svojo 25. lovoriko za grand slam in bi tako postal edini tenisač tako v moški kakor ženski konkurenci s tem dosežkom.

Novak Đoković bad bunny koncert london adele

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Artechh
28. 06. 2026 16.09
Koga zanima ta, ki je naredil enego najslabsih predstav za superbowl? aja pravo politicno propagando je fural, vse jasno
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