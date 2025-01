Đoković sredi intervjuja otrokoma: Ura je ena zjutraj, zakaj ne spita?

Pred nekaj urami je desetkratni zmagovalec Melbourna, 37-letni Novak Đoković , v težko pričakovanem četrtfinalu drugič zapored premagal šestnajst let mlajšega Carlosa Alcaraza in tako ostaja v igri za rekorden 25. naslov na turnirjih za grand slam. Tekma je bila dolga - kar tri ure in pol, zanimiva ter napeta, zato je bilo veselje v Đokovićevem taboru ob zmagi še toliko večje. Utrujen, a nasmejan, je nato Novak ob igrišču odgovoril še na nekaj vprašanj avstralskega novinarja in poskrbel za smeh v teniški areni.

Srbski teniški as je javnosti znan tudi kot spreten šaljivec, v preteklosti je že mnogokrat poskrbel za smeh in dobro vzdušje s svojimi besedami, komentarji in dejanji, razočaral pa ni niti tokrat v Melbournu. Med enim izmed vprašanj se je 37-letni Đoković namreč ozrl proti svoji loži, kjer sta ga, poleg družine in prijateljev, bodrila tudi njegova otroka Stefan in Tara, ter dejal v mikrofon: "Oprostite, slišal sem vaše vprašanje, samo res sem presenečen, da sta moja otroka še vedno tukaj," je začel Srb s širokim nasmehom na obrazu, občinstvo v areni Rod Laver pa je bruhnilo v smeh.

Kamere so se nato nemudoma obrnile proti njegovi loži in posnele reakcijo 11-letnega Stefana in 8-letne Tare. Oba otroka sta se prisrčno smehljala, deklica Tara pa je s svojo gesto ukradla nekaj src v dvorani in požela nov plaz smeha: s prsti je namreč udarila po namišljeni uri na svojem zapestju in dala vedeti, da je očitno res že zelo pozno. "Hvaležen sem, da sta tukaj in rad vaju imam, ampak ura je ena zjutraj, kdaj bosta šla spat?", pa ji je vrnil Novak v smehu.