Đokovićevi oboževalci pozivajo: Izbriši objavo o Diddyju!

V zadnjih mesecih medije polnijo zgodbe o glasbenem mogulu Seanu Diddyju Combsu, ki ga je več žensk obtožilo spolnih zlorab, zvezni agenti pa so ga po preiskavi njegovih domov v Miamiju in Los Angelesu, kjer so preiskovali sum trgovine z ljudmi v spolne namene, aretirali. Vse odtlej so se od njega distancirali številni zvezdniški prijatelji, k temu pa oboževalci pozivajo tudi teniškega igralca Novaka Đokovića.

Znano je, da so mnogi zvezdniki v preteklih desetletjih uživali na zabavah, ki jih je organiziral raper Sean Diddy Combs, ko pa so 54-letnika nedavno aretirali zvezni agenti zaradi obtožb trgovine z ljudmi v spolne namene, pa so se nekdanji prijatelji od glasbenega mogula distancirali. Naj stori enako in izbriše objavo, ki jo je pred leti delil na družbenem omrežju, v kateri se je Diddyju zahvalil za podporo na turnirju, pa so oboževalci pozvali tudi Novaka Đokovića.

Novak Đoković in Sean Diddy Combs se poznata že več kot desetletje. FOTO: Profimedia icon-expand

Da se dvojica pozna, je postalo znano leta 2011, ko je teniški igralec zaigral na odprtem prvenstvu v ZDA, kjer ga je na tribunah v dvoboju proti Rogerju Federerju vzpodbujal tudi Diddy. Po končani tekmi je o njunem poznanstvu na tiskovni konferenci spregovoril tudi Đoković, ki je razkril, da sta se spoznala že pred časom. "Res lepo je bilo, da je bil tam. Spoznala sva se na neki zabavi, o podrobnostih pa ne smem govoriti. Bilo je zabavno. On je zares velika zvezda zabavne industrije, je uspešen in ima močan značaj. Mislim, da me je podprl na zanimiv način," je takrat povedal sedaj 37-letni športnik.

Ta se je glasbeniku za podporo takrat zahvalil tudi na družbenem omrežju, na X pa je zapisal: "Pozdravljen Diddy! Hvala za podporo na Odprtem prvenstvu ZDA! Moja celotna ekipa meni, da si zelo kul!" Na njegove besede so sedaj ponovno opozorili uporabniki tega družbenega omrežja, ki so Đokovića pozvali, naj objavo preprosto izbriše. "Bolje zate, da to izbrišeš!" je zapisal prvi, nekdo drug pa je opozoril: "Fant, znašel si se v težavah!" Našli so se tudi tisti, ki so stopili teniškemu igralcu v bran. "Vsi napihujejo to stvar, a verjamem, da Novak takrat ni vedel za to, v kakšne stvari se je zapletel Diddy," je prepričan nekdo, spet drugi pa je dodal: "Ljudje, vsi smo prej bili mnenja, da je Diddy super oseba." Na Diddyjevih zabavah med povabljenci številni zvezdniki Da so njegovi žuri eni najbolj znanih v Hollywoodu, je bilo znano že dolgo časa, slovel pa je predvsem po 'zabavah v belem', ki jih je prirejal najprej v svoji počitniški hiši v Hamptonsu, po selitvi na Zahodno obalo pa v svoji rezidenci na Beverly Hillsu. Povabljeni sicer o dogajanju na zabavah molčijo, saj so podpisali pogodbe o molčečnosti, znano pa je, da so bili prisotni tudi tisti, ki so želeli uspeti v zabavni industriji, za to pa so bili pripravljeni narediti marsikaj.