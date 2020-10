Dokumentarec o ameriški prvi dami: Kaj predstavlja Melania Trump?

V luči ameriških predsedniških volitev bo še posebej aktualna evropska premiera dokumentarnega filma o prvi dami Melanii. Portret nemško-francoske mreže Arte z naslovom 'Kdo je Melania Trump', prikaže njeno zgodbo o odraščanju v komunistični Jugoslaviji, obiskali so tudi njen rojstni kraj Sevnico in posneli njihovo nekdanjo družinsko hišo. Kako na Melanio in na njeno pot do svetovne slave gledajo evropski kolegi in ali je res spletkarka, ki se ne znajde v središču pozornosti?