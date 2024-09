Dokumentarec o Bruceu Springsteenu navdušil občinstvo v Torontu

Na letošnjem 49. mednarodnem filmskem festivalu v Torontu (TIFF) so prikazali tudi dokumentarni film o rockovskem zvezdniku Bruceu Springsteenu z vzdevkom The Boss. Dokumentarec z naslovom Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band režiserja Thoma Zimnyja je na festivalu imel svetovno premiero in navdušil občinstvo.